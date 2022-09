Jak ujawnia CIA, Xi Jinping, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, planuje atak na Tajwan. Ma on stać się częścią Chin do roku 2027. Jednak już teraz chińska armia bezustannie zaczepia i prowokuje władze Tajwanu. Od jakiegoś czasu, mieszkańcy wyspy informują o pojawianiu się na niebie dziwnego pojazdu latającego.

Okazuje się, że jest to najnowszy i jednocześnie najbardziej zaawansowany w historii dron chińskiej armii. Mówimy tutaj o Guizhou WZ-7 Soaring Dragon (Szybujący Smok), który wygląda bardzo nietypowo. Z dostępnych informacji wykona, że maszyna należy do klasy HALE. Oznacza to, że może odbywać loty na dużej wysokości, do 18 kilometrów, i zdolna jest do przebywania w powietrzu przez ponad 10 godzin.

Potężny chiński dron WZ-7 Soaring Dragon

Bezzałogowiec mierzy 5,41 m wysokości, 14,33 m długości i posiada rozpiętość skrzydeł na poziomie 24,86 m. Jeśli chodzi o masę, to wynosi ona 650 kilogramów. Tymczasem maksymalny zasięg to 7000 kilometrów, a prędkość przelotowa 750 km/h. Take parametry zapewnia jemu silnik turboodrzutowy Guizhou WP-13.

Eksperci podają, że WZ-7 Soaring Dragon powstał w inspiracji amerykańskim dronem Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Jego rolą jest patrolowanie wybranego obszaru, zbieranie cennych informacji i przekazywanie ich do centrum dowodzenia. Maszyna jest też dobrze uzbrojona.

Chiny chcą zaatakować Tajwan do 2027 roku

Na jej pokładzie może znaleźć się kilka pocisków przeciwokrętowych i manewrujących, a nawet rakiet balistycznych, takich jak chiński DF-21D. Siły Powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w ciągu najbliższych kilku lat będzie miała do swojej dyspozycji dziesiątki takich dronów.

Za projekt i budowę WZ-7 Soaring Dragon odpowiada Chengdu Aircraft Industry Group. Maszyna pierwszy raz została zaprezentowana na Zhuhai Airshow w 2021 roku, jednak do użytku weszła zaledwie kilka miesięcy temu. Siły Powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej dysponują też kilkoma innymi dronami. Wśród nich znajduje się: Guizhou BZK-007.

Władze Tajwanu też będą posiadały zaawansowane drony. Rząd planuje wydać prawie 700 milionów dolarów na zakup czterech amerykańskich bezzałogowych statków powietrznych MQ-9B Sea Guardian, ale ich dostarczenie zajmie lata.