W internecie furorę robi nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak rosyjscy żołnierze obok wozów bojowych blisko frontu poruszają się jednym z Porsche Cayenne pierwszej generacji . Komentujący na nagraniu zauważają, że o ile pojazdy buggy (lekki samochód terenowy) utknęły w błocie, to jednak "luksusowy samochód" przejechał dalej. W rosyjskich mediach społecznościowych nagranie zdobywa popularność z komentarzem "Chłopcy w Cayenne wychodzą na prowadzenie".

Od razu można stwierdzić, że rosyjscy żołnierze zaznali trochę luksusu, nie musząc zginać karków w BWP czy jechać starą wojskową Ładą. Trochę luksusu, gdyż akurat to Porsche stanowi jeden z najtańszych modeli marki na rynku i obecnie, chociażby w Polsce możemy je kupić już nawet za lekko ponad 10 tysięcy złotych.

Nie jest to jednak najbardziej niespodziewany pojazd cywilny, jaki można zobaczyć na froncie w Ukrainie. Ukraińscy żołnierze wykorzystywali m.in. BMW jako platformę wyrzutni pocisków rakietowych kalibru 122 mm .

Taki widok oczywiście może śmieszyć, ale warto pamiętać, że w warunkach konfliktu nawet w Wojsku Polskim nie jest kompletnie niemożliwy. Według prawa, a konkretniej artykułu 628 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli nasz prywatny pojazd został wpisany w rejestr wojskowej ewidencji, armia może go zarekwirować na nieograniczony czas w przypadku wojny. Zwykle do ewidencji trafiają samochody ciężarowe, autobusy, ale mogą to być także samochody terenowe.