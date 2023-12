Niesamowity patent Ukraińców. Zrobili artylerię rakietową z BMW

"Rakietowe BMW" to najnowszy improwizowany pojazd Ukraińców, którym chcą wypędzić Rosjan. To także jedna z najbardziej szalonych konstrukcji. Już wcześniej widzieliśmy takie wyrzutnie tworzone głównie ze starych pickupów. Jednak stary luksusowy sedan to zupełnie inna liga.

BMW służy w szeregach 137. Batalionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, walczącego w regionie Bachmutu. Żołnierze udostępnili specjalne nagranie z ostrzału rosyjskich pozycji we wsi Kliszczijiwka. Gdyby tego nie nagrali, trudno byłoby w to uwierzyć.

