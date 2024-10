Ma 70 lat i snajperską precyzję. Niewiarygodna ukraińska samoróbka

Piechota drży przed tym starym działem lotniczym

W 2023 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na artylerię, Ukraina ponownie wyciągnęła KS-19 z zapomnianych magazynów (podobne systemy zostały także zaobserwowane po rosyjskiej stronie) i zaczęła wykorzystywać z różnymi platformami. Bo chociaż KS-19 oryginalnie zaprojektowano jako działo przeciwlotnicze, sprawdza się także do ataku naziemnego - wystarczy przypomnieć, że CIA opisywało je w 1969 roku jako rozwiązanie "skuteczne przeciw lekkiemu pancerzowi i innym celom naziemnym".

I tak właśnie korzysta z niego Kijów, jednostka operująca na wschodnim froncie, w rejonie Pokrowska, podkreśla, że ten improwizowany system artyleryjski pomaga odpierać ataki rosyjskiej piechoty. Dzięki mobilności i dobremu maskowaniu artylerzyści mogą unikać ognia przeciwnika - w raporcie wideo żołnierze przerwali ostrzał, gdy usłyszeli w pobliżu wrogi dron, natychmiast ukrywając haubicę pod siatką kamuflażową.

Zdjęcie Kto dostarcza Ukrainie pociski? To tajemnica, ale być może także Polska / Defense Express/111th Territorial Defense Brigade / domena publiczna

Co potrafi KS-19?

KS-19 to holowana radziecka armata przeciwlotniczej (wymaga zewnętrznego środka transportu, zazwyczaj gąsienicowego ciągnika artyleryjskiego AT-S Medium lub AT-T Heavy), która została zaprojektowana do trafiania celów powietrznych pociskami odłamkowo-burzącymi. Ciężkie 100-milimetrowe pociski są ładowane ręcznie, a ich różnorodność obejmuje m.in. amunicję przeciwpancerną. Szybkostrzelność zależy od sprawności załogi, która może wystrzelić do 15 pocisków na minutę.

Maksymalny zasięg pionowy to 15 km przeciw celom powietrznym, natomiast w trybie ognia pośredniego KS-19 może razić cele na dystansie 21 km, co czyni ją narażoną na ataki dronów i ogień kontrbateryjny. Pomimo tego, operatorzy chwalą precyzję systemu, nazywając go "snajperem wśród artylerii".

Tajemnicą pozostaje natomiast źródło amunicji, bo Ukraina nie produkuje już 100-milimetrowych pocisków, a ich zdobycie jest trudne ze względu na wiek systemu. Prawdopodobnymi dostawcami mogą być byłe kraje użytkownicy KS-19, jak Bułgaria, Czechy czy Polska. Wcześniej pojawiały się też informacje, jakoby siły ukraińskie korzystały w tym przypadku z "nieoryginalnych" pocisków, a mianowicie OF-412 wyprodukowanych w 1962 roku.