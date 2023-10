Ma wielkość samochodu i strzela torpedami... Tak, to dron!

Największe marynarki wojenne świata są zainteresowane dronami powietrznymi wszelkich kształtów i rozmiarów, bo w miarę jak stają się one coraz bardziej wyrafinowane, uwalniają ludzi od kolejnych wymagających czy niebezpiecznych zadań. I T-600 jest jednym z nich, bo chociaż na zdjęciach wygląda jak "zwykły" dron do kręcenia filmów, w rzeczywistości ma wielkość kompaktowego samochodu!



Ten dron ma wielkość samochodu i wystrzeliwuje torpedy

To jednostka demonstracyjna o napędzie elektrycznym, która ma ładowność 200 kg, prędkość maksymalną 140 km/h i zasięg 80 km (do transportu można ją łatwo złożyć). W ramach natowskich ćwiczeń Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Uncrewed Systems (REPMUS) 2023, T-600 przeszedł serię demonstracji dla przedstawicieli krajów NATO, a także Irlandii i Szwecji. Ich najważniejszym punktem był zrzut szkoleniowej torpedy przeciw okrętom podwodnym Sting Ray.



Reklama

Zdjęcie Może nie wygląda, ale ma wielkość małego samochodu i zrzuca torpedy / BAE Systems / materiały prasowe

Był to pierwszy raz, kiedy taka broń została użyta przez drona w ramach misji morskiej. Celem było nie tylko pokazanie możliwości T600 w zwalczaniu okrętów podwodnych, ale także jego potencjału w zakresie zautomatyzowanej logistyki, zaopatrzenia, ewakuacji ofiar i innych zadań, przy stosunkowo niewielkim wpływie na środowisko i bez konieczności angażowania ludzkich pilotów.

Według BAE Systems T-600 będzie podstawą zupełnie nowego, w pełni elektrycznego UAS T-650 do transportu ciężkiego, z możliwością szybkiej rekonfiguracji na potrzeby rynków wojskowych, komercyjnych i humanitarnych.

W ciągu zaledwie dwóch lat od rozpoczęcia współpracy z Malloy opracowaliśmy bezzałogowy pojazd nośny o dużym udźwigu i współpracując z brytyjską Royal Navy i portugalską marynarką wojenną, wzięliśmy udział w najnowszych ćwiczeniach NATO REPMUS. Pokazaliśmy możliwości naszego demonstratora technologii T-600, unoszącego bezwładną torpedę Sting Ray przed najważniejszymi siłami morskimi świata podsumowuje BAE Systems.