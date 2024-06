Mało kto miał okazję go zobaczyć. Rosyjski BMR-3MA Vepr działa w Ukrainie

Rosyjski BMR-3MA Vepr to taki unikat, że chociaż maszyna działa podobno w Ukrainie i była wykorzystywana m.in. do rozminowywania lotniska w Mariupolu, to niewiele osób miało okazję zobaczyć ją na własne oczy.

Mało kto miał okazję go zobaczyć. Rosyjski BMR-3MA Vepr działa w Ukrainie /Telegram/TyskNIP /materiały prasowe