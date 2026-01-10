Dania, niewielkie królestwo nordyckie, nagle znalazła się w centrum dwóch potencjalnie wybuchowych kryzysów geopolitycznych. Z jednej strony prezydent USA Donald Trump eskaluje presję na przejęcie Grenlandii, nie wykluczając nawet użycia siły wojskowej. Z drugiej - Rosja prowadzi coraz bardziej agresywne prowokacje na Morzu Bałtyckim oraz w przestrzeni powietrznej Danii, gdzie duńskie cieśniny stanowią kluczowe wrota morskie dla rosyjskiej floty. Eksperci ostrzegają: w przypadku otwartego konfliktu z Rosją Dania mogłaby stać się jednym z pierwszych celów ataku, a spór o Grenlandię grozi poważnym kryzysem w NATO.

Grenlandia: Trump nie rezygnuje - "wszystkie opcje na stole"

Prezydent Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji konsekwentnie wraca do pomysłu przejęcia Grenlandii. W ostatnich dniach Biały Dom potwierdził, że trwają aktywne dyskusje na temat "nabycia" wyspy, a "wszystkie opcje są na stole", w tym potencjalne użycie sił zbrojnych. Administracja rozważa nawet bezpośrednie ogromne benefity finansowe dla mieszkańców Grenlandii, by zachęcić ich do secesji od Danii.

Dlaczego Grenlandia jest tak ważna dla USA?

Zasoby naturalne: Wyspa posiada ogromne złoża rzadkich minerałów ziemskich (m.in. metale ziem rzadkich), kluczowych dla produkcji baterii, elektroniki i technologii odnawialnych źródeł energii. W dobie globalnej rywalizacji z Chinami, które dominują w tym rynku, kontrola nad grenlandzkimi złożami stałaby się strategicznym atutem. Ważna jest też ropa naftowa, która pozwoli obniżyć koszty produkcji dóbr w USA i tym samym zwiększyć konkurencję przeciwko UE i Azji.

Bezpieczeństwo militarne : Na Grenlandii znajduje się amerykańska baza Thule Air Base, wyposażona w radary wczesnego ostrzegania. Trajektorie lotu międzykontynentalnych rakiet balistycznych z głowicami jądrowymi z Rosji i Chin do USA przebiegają właśnie nad Arktyką. Zatem kontrola tego obszaru pozwala na szybsze wykrywanie i zwalczanie zagrożeń.

Arktyczne szlaki morskie: Topnienie lodu otwiera nowe drogi żeglugowe (Północna Droga Morska i Przejście Północno-Zachodnie), które w najbliższych dekadach mogą stać się kluczowymi arteriami handlowymi, skracając czas transportu między Azją a Europą o tysiące kilometrów. Nie jest tajemnicą, że ten kto kontroluje Arktykę, ten będzie dyktował warunki globalnego handlu.

Duńskie władze i grenlandzcy politycy stanowczo odrzucają te propozycje. "Grenlandia nie jest na sprzedaż" - powtarzają zgodnie. Jednak eskalująca retoryka Trumpa budzi niepokój: czy spór o autonomiczną wyspę może doprowadzić do najpoważniejszego kryzysu w relacjach USA-Dania od czasów zimnej wojny, a nawet zagrozić jedności NATO?

Mała Dania strategicznym krajem Europy

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w ostatnich raportach ostrzega przed rosyjską "Fazą 0", czyli kampanią informacyjną i psychologiczną przygotowującą do konfrontacji z NATO. Analitycy ISW wskazują na rosnące hybrydowe działania Rosji w Europie, w tym sabotaż infrastruktury podmorskiej w Bałtyku oraz testowanie reakcji Sojuszu. ISW podkreśla, że Kreml buduje zdolności do długoterminowej presji na Europę, w tym na kraje bałtyckie i nordyckie. Duże zagrożenie w tej występuje właśnie dla Danii z powodu jej położenia na Bałtyku.

Duńska służba wywiadowcza (DDIS/FE) ocenia obecnie ryzyko sabotażu wobec duńskich sił zbrojnych jako "bardzo wysokie" i wskazuje, że Rosja może być gotowa do otwartego konfliktu w Europie w ciągu kilku lat. Eksperci z think tanków takich jak SIPRI i DIIS podkreślają, że Dania jako strażnik cieśnin i posiadacz kluczowych baz, znalazłaby się na pierwszej linii ognia. "W scenariuszu agresji na kraje bałtyckie, duńskie cieśniny i lotniska stałyby się priorytetowymi celami" - wskazują analitycy. Podobne opinie wyrażają eksperci z Chatham House i Atlantic Council.

Rosja testuje duńską obronę - najnowsze incydenty z dronami

Dania ostatnimi czasy zmaga się z coraz bardziej agresywnymi działaniami Rosji na Morzu Bałtyckim i w duńskiej przestrzeni powietrznej. Jak wcześniej wspomnieliśmy, duńskie cieśniny (Wielki Bełt, Mały Bełt i Sund) to jedyne naturalne wyjście z Bałtyku na Morze Północne i Atlantyk. Kontrola nad nimi decyduje o możliwości swobodnego manewru rosyjskiej Floty Bałtyckiej, stacjonującej w Kaliningradzie.

W ostatnich miesiącach 2025 i na początku 2026 roku odnotowano liczne incydenty:

Rosyjskie okręty wielokrotnie symulowały kursy kolizyjne z duńskimi jednostkami, celowały w nie bronią i zakłócały systemy nawigacyjne.

Podejrzewa się Rosję o serię aktów sabotażu podmorskiej infrastruktury (kable energetyczne, gazociągi).

Rosyjska "flota cieni" tankowców omijających sankcje regularnie narusza duńskie wody terytorialne.

Najnowsze wydarzenia dodatkowo podnoszą poziom zagrożenia. W grudniu 2025 i na początku stycznia 2026 roku duńskie siły zbrojne wielokrotnie zgłaszały obecność nieidentyfikowanych dronów nad strategicznymi lotniskami wojskowymi, m.in. nad bazą lotniczą w Aalborg i Skrydstrup. Według duńskiego wywiadu wojskowego (FE) oraz oświadczeń ministerstwa obrony, charakterystyki lotu, wyposażenie i trasy tych dronów wskazują na rosyjskie pochodzenie. Drony prowadziły rozpoznanie, fotografowały pasy startowe, hangary i stanowiska myśliwców F-16 oraz F-35, a w kilku przypadkach próbowały zakłócać systemy radarowe i łączności.

Siły Powietrzne Dani najaktywniejsze w historii

Duńskie myśliwce wielokrotnie startowały w trybie alarmowym, by przechwycić intruzów, ale drony wycofywały się tuż przed granicą powietrzną. Eksperci oceniają te działania jako klasyczne akcje dywersyjno-rozpoznawcze, mające na celu przetestowanie czasu reakcji duńskiej obrony przeciwlotniczej oraz zebranie danych wywiadowczych przed ewentualnym większym konfliktem.

Eksperci m.in. z ISW podkreślają, że te incydenty stanowią bezpośrednie zagrożenie dla Danii ze strony Rosji. W przypadku eskalacji, duńskie lotniska mogłyby stać się pierwszymi celami ataków rakietowych lub dronowych, których celem byłoby sparaliżowanie duńskiej zdolności do wsparcia sojuszników NATO na Bałtyku.

Duńska służba wywiadowcza ocenia obecnie ryzyko sabotażu wobec własnych sił zbrojnych jako "bardzo wysokie". W przypadku pełnoskalowego konfliktu z NATO, rosyjskie okręty rakietowe mogłyby próbować przedostać się przez cieśniny, by zagrozić państwom Europy Zachodniej.

Dania w potrzasku dwóch supermocarstw

Dania, członek NATO od 1949 roku, nagle stała się obiektem zainteresowania obu największych rywali geopolitycznych. Z jednej strony groźby Trumpa podważają zaufanie do Sojuszu - czy USA są jeszcze wiarygodnym partnerem, jeśli gotowe są stosować presję wobec sojusznika? I czy trzeba zrozumieć chęć zwiększenia dobrobytu Amerykanów i zapewnienia im bezpieczeństwa przez Trumpa w razie wojny nuklearnej z Rosją czy Chinami.

Z drugiej strony rosnąca hybrydowa agresja Rosji - od morza po przestrzeń powietrzną - pokazuje, że Kreml traktuje Danię jako jeden z najsłabszych punktów zachodniej obrony. Czy te dwa kryzysy są ze sobą powiązane? Arktyka i Bałtyk to dwa fronty tej samej globalnej rywalizacji o kontrolę nad nowymi szlakami i zasobami. Dania, z Grenlandią, strategicznymi cieśninami i bazami lotniczymi, znalazła się w epicentrum tej gry.

Przyszłość pozostaje niepewna. Spotkania dyplomatyczne zapowiedziane na najbliższe tygodnie mogą albo rozładować napięcie, albo je pogłębić. Jedno jest pewne: małe królestwo duńskie nigdy nie było tak blisko wielkiej geopolitycznej burzy.

