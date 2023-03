„Mamy zginąć na pierwszej misji”. Tak Wagnerowcy szkolą rekrutów

Żołnierze Grupy Wagnera to jedna z najniebezpieczniejszych jednostek na froncie wojny w Ukrainie. Wojska ukraińskie muszą liczyć się z ich mobilnością, nieugiętością i dużą siłą ognia w walkach o Bachmut. Jednak Wagnerowcy są niebezpieczni także dla samych Rosjan, którzy walczą w ich szeregach. Wielu z nich stanowią recydywiści, wysyłani do walki bez żadnego przeszkolenia. Jak podaje jeden z wcielonych, nawet ci, którzy otrzymują "trening" od dowódców grupy Wagnera, nie mogą liczyć na przeżycie.



Wagnerowcy szkoleni na mięso armatnie

The Wall Street Journal dotarł do kilku najemników Grupy Wagnera, których pojmali Ukraińcy podczas walk o Bachmut. Jednym z nich był 48-letni recydywista, skazany z morderstwo. Został zwerbowany podczas ostatniej rekrutacji w rosyjskich więzieniach. Obiecano mu wolność za wypełnienie kontraktu. Na początku mógł myśleć, że jest jednym z nielicznych szczęśliwców. Zamiast od razu na front, Wagnerowcy wysłali go na 3-tygodniowe szkolenie. Tam jednak okazało się, że zostanie takim samym mięsem armatnim jak reszta. Szkolenie okazało się tylko nauką czołgania i nacierania przez las. Jak sam powiedział, domyślił się wtedy, że nie miał przeżyć nawet pierwszej misji. Los jednak chciał, że podczas niej był jednym z czterech ocalałych.

Strzelały do nas dwa karabiny maszynowe, ludzie byli rozrywani na kawałki, ale oni ciągle mówili nam: czołgaj się do przodu i się okopuj. To było po prostu głupie Były wagnerowiec w rozmowie dla The Wall Street Journal