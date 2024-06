Reklama

Drony DARTS mierzą 1,5 m długości przy rozpiętości skrzydeł 1,9 m i wyposażone są w pojedynczy silnik. Mogą pochwalić się całkiem imponującym zasięgiem i neutralizować cele w zasięgu 50 km, poruszać się z prędkością do 160 km/h oraz przenosić głowicę bojową o masie 4 kg.



Co potrafią drony DARTS?

Operatorzy cenią je także za wytrzymałość, bo potrafią przetrwać wiele ataków ze strony broni mniejszego kalibru (w sieci nie brakuje rosyjskich doniesień, że są dosłownie "nie do zestrzelenia" za pomocą karabinów itp.), a aerodynamiczna konstrukcja pozwala na efektywne wykorzystanie energii akumulatora i tym samym dłuższe działanie.

A wszystko to przy zachowaniu niskiej ceny na poziomie ok. tysiąca dolarów, która staje się jeszcze atrakcyjniejsza, jeśli porównamy ją np. z ceną pocisku do systemu HIMARS, tj. 223 tys. dolarów. Tymczasem jak przekonują Ukraińcy, Darts sprawdza się świetnie do precyzyjnego eliminowania celów o wysokim priorytecie za linią wroga, pozwalając oszczędzić nieco zachodniego wyposażenia.



