I wtedy pojawił się nowy podejrzany - chiński satelita Daqi-1/AEMS. Został on wystrzelony na orbitę okołoziemską w kwietniu 2022 roku i jest podobny do ICESat-2. Naukowcy z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Japonii (NAOJ) zarejestrowali tajemnicze smugi zielonego światła za pomocą teleskopu Subaru-Asahi. Film został zamieszczony w serwisie youtube.



Wideo youtube

Oficjalnie Chińczycy zapewniają, że Daqi-1/AEMS został stworzony jedynie do monitorowania ziemskiej atmosfery, ale w rzeczywistości jego przeznaczenie może być zupełnie inne.

Chiński satelita jest podobno wyposażony w laser, którego celem ma być monitorowanie poziomu dwutlenku węgla czy szkodliwych gazów cieplarnianych. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie laser chińskiego satelity rozświetlił niebo nad Hawajami.