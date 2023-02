To jednak nie koniec rewelacji od Miedwiediewa, bo w sobotnim wydaniu National Defense Magazine postanowił odnieść się także do zachodnich doniesień, jakoby Rosja miała problem z kończącą się bronią oraz amunicją. Jego zdaniem to bzdura, bo produkcja wojskowa w wielu fabrykach w Rosji "wzrosła dziesięciokrotnie" (nie podał względem jakiego poziomu) i pracują one "przez całą dobę, aby produkować najnowsze technologie", a otwierane są też nowe warsztaty i fabryki, aby zwiększyć dostawy do Ukrainy.

Co więcej, jego zdaniem zachodnie dostawy wyposażenia dla Kijowa wzmacniają też rosyjskie siły, bo Rosja ulepszała swój arsenał, badając zaawansowaną technologicznie broń zdobytą na polu bitwy. Miedwiediew zasugerował wręcz, że "demontując ją kawałek po kawałku, obrócili doświadczenie wroga na swoją korzyść".

Za obrabiarkami, w biurach projektowych i na poligonach widziałem ludzi, którzy z pełnym poświęceniem pracowali przez całą dobę dla dobra ojczyzny twierdzi były prezydent Rosji, chwaląc rosyjskich "światowej klasy specjalistów".