Litewskie wsparcie militarne

W ostatnich miesiącach Wilno przekazało Kijowowi działa przeciwlotnicze L70 wraz z amunicją. Ponadto litewskie wojsko pomaga w przeprowadzaniu szkoleń ukraińskich żołnierzy, a także pomaga w naprawach uszkodzonego sprzętu wojskowego.

Jak ostatnio powiedział prezydent Litwy Gitanas Nausėda: - Determinacja narodu litewskiego, by wesprzeć Ukrainę, jest bezprecedensowa. 95 proc. ludności kraju opowiada się za pomocą humanitarną, 70 proc. z nich przekazało pieniądze i rzeczy dla Ukrainy. Od państwa litewskiego w 2022 roku Ukraina otrzymała wsparcie w wysokości 660 milionów euro, z czego 240 mln euro to pomoc wojskowa. Litwa będzie kontynuować tę pomoc aż do zwycięstwa.