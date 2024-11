Eksperci sugerują, że najpewniej mamy do czynienia z systemem bazującym na chińskim czołgu Typ 59, czyli wersji licencyjnej radzieckiego czołgu T-54, który charakteryzuje się maksymalną prędkością 40 km/h, zasięgiem ok. 300 km i zdolnością przenoszenia 12 pocisków (jeśli Rosja dostałaby zmodernizowaną wersję z 1989 roku). I chociaż oznacza to starą konstrukcję, to Moskwa korzysta w Ukrainie ze swoich T-54/55, więc jej żołnierze nie mieliby problemów z obsługą tego rozwiązania.

To północnokoreańskie połączenie Abramsa i Armaty

Obecnie rosyjskie media państwowe wspominają także o północnokoreańskim czołgu, który określa się mianem "północnokoreańskiej Armaty" czy "północnokoreańskiego Abramsa", bo ma być połączeniem rosyjskiej i amerykańskiej konstrukcji. Propagandyści Putina przedstawiają go jako czołg, który mógłby łatwo zniszczyć takie zachodnie pojazdy, jak niemiecki Leopard czy właśnie Abrams.

A mowa o Cheonma-2, wcześniej oznaczonym jako M2020 lub M2024, który po raz pierwszy zaprezentowano publicznie w październiku 2020 roku, kiedy to dziewięć takich czołgów uczestniczyło w paradzie z okazji święta Partii Pracy Korei. Rosyjskie źródła sugerują, że czołgi trafiły już do seryjnej produkcji i są wyposażone w przeciwpancerne pociski kierowane Bulsae-3 z naprowadzaniem laserowym, które przedstawiane są jako główna broń przeciwko zachodnim czołgom wykorzystywanym przez ukraińskie siły obronne.

Zdjęcie Czy Cheonma-2 to odpowiedź na amerykańskie Abramsy i niemieckie Leopardy? Rosja twierdzi, że tak / Koreańska Armia Ludowa / Wikimedia

Twierdzą również, że Korea Północna zdołała zorganizować produkcję nowoczesnych systemów kierowania ogniem z termowizją oraz przetestowała system ochrony aktywnej (APS).

Mówiąc krótko, to kolejny system przedstawiany w lokalnych mediach jako cudowna broń, ale jak pokazuje doświadczenie, rosyjskie deklaracje rzadko znajdowały dotąd potwierdzenie w rzeczywistości. Wystarczy tylko przypomnieć problemy "cudownego czołgu Putina", czyli T-90M Proryw-3. Międzynarodowi obserwatorzy mają zresztą wątpliwości co do konstrukcji i możliwości tego czołgu, bo chociaż jest to skok w stosunku do poprzednich generacji, to jak przekonują specjaliści The War Zone, na możliwości pokroju M1 Abrams czy T-14 Armata nie ma szans.