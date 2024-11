Uzbrojone roboty chronią rezydencję Donalda Trumpa

Pentagon pracuje nad uzbrojonymi robotami Q-UGV

Q-UGV został specjalnie zaprojektowany, aby zwiększyć możliwości operacyjne armii USA w różnych terenach i warunkach bojowych. Ten półautonomiczny system robotyczny naśladuje ruchy i zachowanie czworonożnego zwierzęcia, zapewniając mu wyjątkową mobilność w różnych środowiskach. Urządzenia armii USA mogą przenosić nawet do 150 kilogramów sprzętu z prędkością 8 km/h.

System bazuje na ogromnej ilości danych pozyskiwanych z czujników urządzeń robotycznych i dzięki temu mogą one bez przerwy przemieszczać się bez potrzeby interwencji żołnierzy czy służb. Robo-psy mają zdolność do adaptacji do różnych terenów. Są w stanie działać zarówno w środowisku miejskim, jak i górzystym, pokonując schody, nierówne powierzchnie, błoto i piasek.

Elon Musk buduje potężnego robota humanoidalnego

Jako że Elon Musk obecnie bardzo wspiera Donalda Trumpa, możemy oczekiwać, że za jego kadencji otoczenie 47. prezydenta USA będzie najbardziej w historii korzystało z dobrodziejstw technologii robotycznych. Tutaj nie można nie wspomnieć, że Musk od jakiegoś czasu pracuje nad zaawansowanym robotem o nazwie Optimus, który będzie miał za zadanie stać się naszym przyjacielem i wykonywać za nas praktycznie wszystkie codzienne czynności.