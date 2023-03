Militarna potęga? Rosja używa chińskich dronów z AliExpress

W tym konkretnym przypadku chodziło o dron Mugin-5, produkowany przez chińską firmę Mugin Limited, która potwierdziła nawet CNN, że to rama jej bezzałogowca, przy okazji nazywając incydent "głęboko niefortunnym". Jak przekonuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), tym razem udało się powstrzymać atak, zanim dotarł do celu i wyrządził szkody, bo ukraińscy agenci z terytorium okupowanego przez Rosję zdołali o nim poinformować.

111. Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy udała się na miejsce i zdołała zestrzelić dron, który poruszał się na bardzo niskich wysokościach, umożliwiając atak z wykorzystaniem broni ręcznej. Jak można wywnioskować na podstawie krateru po detonacji jego ładunku, został zmodyfikowany do przenoszenia ładunku wybuchowego o wadze ok. 20 kg, który może wyrządzić poważne szkody.



Wideo youtube

Analiza wraku ujawniła jednak, że nie był on wyposażony nawet w kamerę pokładową, co uczyniłoby z niego zdecydowanie groźniejszą broń, którą można wykorzystać do prowadzenia zwiadu. Chris Lincoln-Jones, emerytowany oficer armii brytyjskiej i specjalista od wojny bezzałogowej, przekonuje, że tanie w kontekście wojskowym drony konsumenckie to kolejny dowód na to, że Rosja nie jest wcale supermocarstwem militarnym, jakiego świat mógłby się spodziewać:

Ten konkretny dron, któremu się przyglądaliśmy, byłby znacznie bardziej skuteczny, gdyby miał przyzwoitą kamerę. Wydaje się, że to bardzo prymitywny, nieskomplikowany, niezbyt zaawansowany technologicznie sposób prowadzenia operacji.

I podobnego zdania wydaje się N. R. Jenzen-Jones, ekspert ds. broni z Armament Research Services, który wyjaśnia, że Mugin-5 Pro był tu wykorzystywany w roli "bombowca", a zastosowany do tego celu mechanizm uwalniania ładunku zdaje się wykonany z komponentów wydrukowanych na drukarce 3D, co sugeruje szybkie przeróbki.