Most Krymski uszkodzony poważniej, niż ogłosił Kreml. Najnowsze zdjęcia

Filip Mielczarek Militaria

Okazuje się, że Most Krymski doznał większych uszkodzeń, niż wcześniej wmawiał obywatelom Kreml. Po 5 miesiącach od ataku, wciąż znajduje się on w opłakanym stanie. Do pełnej sprawności ma wrócić dopiero latem.

Most Krymski jest uszkodzony poważniej, niż ogłosił Kreml /@ChrisO_wiki /Twitter