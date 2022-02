Myśliwce F-35 pojawiły się nad Polską i mają wiadomość dla Putina

Portal lotniczy The Aviationist informuje, że nad Polską pojawiły się myśliwce F-35 Lighting II, które biorą obecnie udział w misji Air Policing. Maszyny nie tylko mogą zniszczyć każdy cel na powierzchni ziemi wroga, ale również mogą zbierać cenne dane zwiadowcze i prowadzić wojnę elektroniczną.

W tym przypadku myśliwce latały blisko granicy z Ukrainą i Białorusią. Pentagon podał, że maszyny obserwowały terytorium Białorusi i Ukrainy pod kątem ruchu wojsk i sprzętu. Dziś pojawiły się informacje, że rosyjska armia zamierza rozpocząć masowe ataki Iskanderami. Pierwsze rakiety spadły już na lotnisko w Żytomierzu, a kolejne mogą na Kijów.

Co ciekawe, w chwili przelotu nad Polską jednego z supernowoczesnych myśliwców F-35, pilot nie wyłączył transpondera, dzięki czemu entuzjaści lotnictwa mogli obserwować jego lot na serwisach typu Flightradar24.com. Pilot uczynił to z premedytacją, by pokazać Putinowi, że USA na wschodniej flance są przygotowane na potencjalny atak na kraje NATO.

Ministerstwo Obrony Polski w 2020 roku podpisało kontrakt z USA na dostarczenie 32 samolotów F-35 Lightning II do Wojska Polskiego za kwotę 4,6 miliarda dolarów. Tymczasem Lotnicza Akademia Wojskowa poszukuje chętnych na studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka. W ten sposób można spełnić swoje marzenia o lataniu myśliwcami F-35 i F-16 czy nadzorowaniu wojskowych dronów.