Czołgi T-34, które otrzymaliśmy z Rosji to maszyny w doskonałej kondycji, które nadają się nie tylko na uroczyste parady, ale także do przeprowadzania misji bojowych w razie potrzeby. Są gotowe do walki

Pułkownik Siergiej Tomczyk, Zastępca Szefa ds. Uzbrojenia Sił Zbrojnych Białorusi