Na Ukrainie pojawił się autonomiczny czołg bez załogi

Na Ukrainie pojawił się rosyjski czołg bez załogi

Jak informuje serwis Army Recognition, maszyna została wyposażona w bardzo wydajny miotacz ognia, działka 30 mm czy pociski termobaryczne kal. 220 mm, które używane są również przez wyrzutnię TOS-1A. Ale to nie wszystko. Najważniejszym elementem odstraszającym i jednocześnie szturmowym ma być działo 2A46 kal. 125 mm o skróconej lufie.

Murachowski ujawnił też, że wiele rozwiązać technicznych i stricte mechanicznych zostało zaczerpniętych z najnowszych maszyn T-90M i T-14 Armata. Inżynierowie z firmy Urałwagonzawod wyposażyli czołg również w technologie sztucznej inteligencji. Obejmują one system kierowania ogniem oraz identyfikacji wrogich pojazdów na polu walki.

Pierwszy rosyjski czołg napędzany sztuczną inteligencją

T-72 Szturm ma być zdolny do poruszania się w formacji, planowania trasy, oceny terenu i nawigacji po przeszkodach. Decyzje mają być podejmowane bez udziału człowieka. Oznacza to, że gdy sam wykryje i namierzy wroga, natychmiast przystępuje do jego jak najbardziej skutecznej pacyfikacji. Pozwalać ma na to szereg czujników działających w zakresie ultradźwiękowym, widzialnym i podczerwonym.

Podobno inżynierowie zaimplementowali w systemach uczenia maszynowego doświadczenia zdobyte przez rosyjską pięść pancerną przez ostatnie 2,5 roku wojny na Ukrainie. Nie zapomniano też o stałym uczeniu się nowych sztuczek, dzięki rozwijaniu sieci neuronowych.

Niestety, Murachowski nie zdradził, na jakich odcinkach frontu testowane są te maszyny i ile ich działa w boju. Pewne jest natomiast, że rosyjskie technologie AI znacznie lepiej radzą sobie w prowadzeniu czołgów od rosyjskich żołnierzy. Z przecieków wynika bowiem, iż jeszcze nie zdarzyło się, by T-72 Szturm rozjechał otaczających go żołnierzy i nie staranował zbudowanych przez agresorów obozów.