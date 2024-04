Nadaj nazwę polskim myśliwcom F-35. MON ogłasza konkurs

32 myśliwce F-35A Lightning II dla polskich sił powietrznych

Według planów, dostawy pierwszych wielozadaniowych myśliwców F-35A Lightning II dla polskich sił powietrznych rozpoczną się do lata 2024 roku, gdy trafią do amerykańskiej bazy lotniczej Ebbing. Tam polscy piloci i technicy przejdą na nich szkolenie, pozwalające zdobyć umiejętności do trenowania personelu w Polsce. Pierwsze F-35 mają trafić do Polski na przełomie 2025 i 2026 roku.

Nie można nie wspomnieć, że Polska jest jednym z państw, które otrzyma maszyny z bardzo ważnym pakietem Technical Refresh 3 (TR-3). Jak tłumaczy serwis Defence Blog, daje on możliwość rozwoju systemów maszyny do wersji Block 4. Oznacza to wykorzystywanie w maszynach nowego, bardziej wydajnego procesora obliczeniowego i pojemniejszych pamięci czy panoramicznego wyświetlacza w kokpicie.

Czym jest myśliwiec F-35A Lightning II?

F-35 Lightning II to samolot bojowy 5. generacji, opracowany w technologii stealth. Naszpikowany jest nowoczesnymi elektronicznymi sensorami i radarami m.in. radar AESA trzeciej generacji AN/APG-81. Sprawiają, że F-35 to tak naprawdę wielofunkcyjna platforma wojenna.

Podstawowe parametry F-35A Lightning II:

Producent: Lockheed Martin

Rok pierwszego oblotu/wejścia do służby: 2006/2015

Długość: 15,7 m

Rozpiętość skrzydeł: 11 m

Wysokość: 4,4 m

Maksymalna waga startowa: 31,800 kilogramów

Napęd: Silnik turboodrzutowy Pratt & Whitney F135-PW-100

Prędkość maksymalna: 1,8 Ma (1960 km/h)

Zasięg: 1800 kilometrów