Nagrali ostatnie chwile rosyjskiego czołgu. Strzelił i stanął w płomieniach

To idealny dowód na to, że będąc na wojnie, trzeba mieć oczy we wszystkich kierunkach, zwłaszcza będąc załogantem w czołgu. Rosjanie musieli być tak zajęci walką, że ich dowódca stracił czujność. Srogo za to zapłacili. Nie wiadomo czy udało im się wydostać się z maszyny.

Rosyjski T-72B3 zniszczony pociskiem przeciwpancernym

Nie ma dokładnej pewności co do broni, która zniszczyła ten czołg. Na pewno musiał to być pocisk kierowany, biorąc pod uwagę, że na początku filmu widać, jak rosyjski czołg poruszał się przy wystrzałach. Chciał tym prawdopodobnie uniknąć trafienia przed tym, co znajdowało się naprzeciwko niego. Ukraińcy zaś nie ryzykowali i posłali w kierunku T-72B3 odpowiedni pocisk, aby zakończyć jego przygodę na froncie.

Specjaliści z kanału na Twitterze OSINTtechnical zwracają uwagę, że mógł to być klasyczny Javelin, stanowiący jeden z ulubionych sposobów Ukraińców w radzeniu sobie z rosyjskimi czołgami albo zdobyczny 9M133 Kornet.