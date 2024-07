Ukraińska grupa artylerii TIVAZ donosi, że Rosjanie stracili na Krymie swój najnowocześniejszy zestaw przeciwlotniczy dalekiego zasięgu S-500. Miało do tego dojść w ataku pociskami balistycznymi ATACMS. W połowie czerwca pojawiły się informacje, jakoby był on przebazowany na Krym w celu wzmocnienia tamtejszej, osłabionej licznymi atakami, obrony przeciwlotniczej.

Reklama

Rosjanie utracili swój jedyny system S-500?

Według satelitarnego systemu wykrywania pożarów od NASA, dokładnie w czasie opublikowania komunikatów o zniszczeniu S-500 na jednym z krymskich lotnisk w okolicach miasta Dżankoj rozprzestrzeniał się ogień. Jest to miejsce, w którym już wcześniej zniszczono elementy systemu S-400, możliwe więc, że S-500 zajął jego miejsce w celu ochrony mostu Krymskiego.

Rosjanie mieli dysponować dokładnie jednym zestawem S-500, który ma zostać docelowo wprowadzony do produkcji dopiero w przyszłym roku. Według Petra Andruszczenki - doradcy burmistrza Mariupola, nie jest pewne, czy na pewno był to system S-500, gdyż niektóre jego elementy są bardzo podobne do S-400. Na ten moment oczekujemy na oficjalnie potwierdzenie.

S-500 to system, który ma "nie mieć odpowiedników na świecie"

Najnowszy rosyjski system przeciwlotniczy nowej generacji S-500 Prometeusz w jednym egzemplarzu wszedł do służby w 2021 roku. Zdaniem producenta ma on mieć zasięg nawet 600 kilometrów i być zdolnym do zwalczania celów poruszających się z prędkością 25 tys. km/h, czyli niewiele mniej niż pierwsza prędkość kosmiczna. Zestaw ma docelowo zastąpić systemy S-400, których Kreml stracił już wiele w obecnym konflikcie. Oprócz tego ma on także być następcą systemu ochrony przed rakietami balistycznymi A-235.

Zdaniem Rosjan S-500 ma być zdolny do przechwytywania wszystkich najnowocześniejszych lotniczych i rakietowych środków rażenia, w tym pocisków hipersonicznych. System ma charakteryzować się bardzo szybkim czasem odpowiedzi na zagrożenie, który ma być ponad 2 razy krótszy niż w przypadku starszego S-400 i wynosić 4 sekundy. Brak jest jednak doniesień o tym, aby Rosjanom na testach udało się skutecznie przechwycić za pomocą S-500 pocisk hipersoniczny.

Koszt jednego zestawu S-500 Prometeusz to ponad 2,5 miliarda dolarów. System jest zdolny do strzelania dwoma rodzajami rakiet - przeciwlotniczymi o zasięgu 500 kilometrów oraz przeciwrakietowymi i antysatelitarnymi o zasięgu 600 kilometrów.

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!