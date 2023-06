Institute for the Study of War wskazał, że pomimo zbrojnej rebelii Grupy Wagnera, Rosja przeprowadziła największą serię ataków rakietowych na Ukrainę w ciągu ostatnich miesięcy. Jeszcze nad ranem 24 czerwca Siły Zbrojne Ukrainy raportowały o 43 wrogich atakach, w tym aż 40 wystrzelonych pociskach Ch-101/Ch-555, które trafiały w obiekty cywilne.

Potężny atak Rosji na obiekty cywilne w Ukrainie. Sposób Putina na porażkę? W przeciągu całej soboty SZU zaraportowały aż 53 ataki z pomocą pocisków rakietowych i dronów, a obok tego doszło też do 15 nalotów powietrznych. Ataki wyrządziły ogromne szkody wśród części mieszkalnych Kijowa oraz miastach Dniepr i Krzywy Róg w obwodzie dniepropietrowskim. Reklama Kontynuowanie za dnia ataków na obiekty cywilne pomimo trwającej w Rosji próby puczu pokazuje, że armia Putina musiała być naprawdę zdeterminowana, aby tego dnia dokonać jak największych szkód w Ukrainie. Możliwe że była to próba Putina, aby pokazać siłę wobec jego trudnej sytuacji w kraju. Co ciekawe, dzień po rajdzie Grupy Wagnera, w rosyjskiej telewizji ukazał się wywiad z Putinem, który został nagrany 21 czerwca. Jak twierdzi Politico, w nim rosyjski dyktator stwierdził, że jest "skupiony tylko na operacji w Ukrainie i to na niej zaczyna i kończy dzień". Pokazuje to wcześniejszą determinację Putina, która wobec porażki przy kwestii puczu, może się nasilić. W Rosji rządzi siła. Putin będzie chciał ją zademonstrować Media zgodnie stwierdziły, że rajd Grupy Wagnera na Moskwę pokazał zarówno degradację rosyjskiego systemu, jak i bezsilność rosyjskiego przywódcy. Padają określenia, że Putin ma teraz wizerunek "najsłabszego" od czasów rozpoczęcia wojny w Ukrainie. A to jest niezmiernie ważne w kontekście jego panowania. Technologia Ukraina wykorzystuje bunt w Rosji. Płonie cenny rosyjski sprzęt W Rosji ceniony jest kult siły i okazanie jakiejkolwiek słabości, może przynieść mizerny skutek. W oczach rosyjskich elit i społeczeństwa, Putin został upokorzony przez próbę puczu i tym, że z Prigożynem publicznie nie dogadał się on, a zrobił to za niego Łukaszenka. Eksperci uważają, że takie upokorzenie może być początkiem końca Putina. Dlatego Putin będzie chciał pokazać Rosjanom swoją siłę i determinację, poprzez działania w Ukrainie. Tym może być właśnie nasilenie ataków na obiekty cywilne, czego możliwe, że próbkę, widzieliśmy w sobotę. Według raportu SZU dzień po próbie puczu Rosja wysłała już tylko 6 pocisków, ale dokonała przy tym 33 nalotów powietrznych. W najbliższym czasie Putin na pewno będzie chciał pokazać swoją siłę Rosjanom i sprawność jego decyzji w Ukrainie. W teorii łatwym sposobem do tego mogą być właśnie ataki na obiekty cywilne. Niemniej w ciągu ostatnich miesięcy Ukraina otrzymała nowe systemy obrony powietrznej i nawet kolejne potężne ataki, jeśli nastąpią, nie muszą wcale przynieść skutków, na których zależeć będzie dyktatorowi z Moskwy. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie czas tracić ducha: Żołnierz po amputacji wraca na linię frontu w Ukrainie Deutsche Welle Reklama