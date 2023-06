Ukraina wykorzystuje bunt w Rosji. Płonie cenny rosyjski sprzęt

Eksperci wojskowi już wczoraj podkreślali, że jeśli ktoś wyjdzie zwycięsko z wczorajszych wydarzeń w Rosji, będzie to Ukraina i wygląda na to, że mieli rację. Bo chociaż podpisane wieczorem porozumienie powstrzymało spodziewany "rozlew krwi", jest tylko krótkoterminowym rozwiązaniem, a w Moskwie zapanował chaos, który będzie miał konsekwencje dla wojny w Ukrainie. Jewgienij Prigożyn upokorzył Władimira Putina i ujawnił słabość jego władzy, a warunkiem porozumienia była podobno dymisja ministra obrony, Siergieja Szojgu oraz szefa Sztabu Generalnego, Walerija Gierasimowa, co też nie pozostanie bez wpływu na łańcuch dowodzenia.

Ukraina wykorzystuje chaos w Rosji. Skuteczne ataki

I Kijów skrzętnie to wykorzystuje, nie marnując nawet chwili czasu - Hanna Malar, wiceminister obrony Ukrainy, zamieściła na swoim koncie na Twitterze informację o postępie wojsk ukraińskich w wielokierunkowej ofensywie na wschodzie. Brytyjskie Ministerstwo Obrony w swoim najnowszy raporcie dodaje zaś, że Ukraina udoskonala taktykę z pierwszych tygodni kontrofensywy, przygotowując się do kolejnych ataków na pozycje zajęte przez Rosję i czyniąc stabilne postępy. W efekcie rosyjskie straty wojenne na dziś wyglądają następująco: