Chociaż niemiecki Bild informował w połowie października, że Niemcy zakończyły transport obiecanego Ukrainie wsparcia, tj. czołgów Leopard 2, bojowych wozów Marder oraz haubic Panzerhaubitze 2000 i nie planują kolejnych, a do tego świadomie ignorować mają też prośby Kijowa o przekazanie pocisków Taurus, regularnie docierają do nas informacje o kolejnych "paczkach" wsparcia.

Na początku grudnia władze w Berlinie zdecydowały się wesprzeć armię Ukrainy w ciężkim sezonie zimowym ogromną liczbą niezwykle praktycznych transporterów opancerzonych PbV-302 . Idealnie sprawdzają się one w transporcie żołnierzy czy sprzętu pomiędzy różnymi częściami frontu i są bardzo cenione przez ukraińskich żołnierzy za wszechstronność - eksperci z serwisu Defence Express podali, że Niemcy zdecydowały się na dostarczenie Ukrainie aż 180 sztuk tego sprzętu.

Teraz za sprawą raportu Deutsche Welle dowiadujemy się z kolei, że do Ukrainy dotarła już finansowana przez niemiecki rząd pierwsza partia autonomicznych dronów lądowych Gereon RCS. Te sterowane sztuczną inteligencją drony zostały zaprojektowane do transportu zaopatrzenia oraz ewakuacji rannych żołnierzy z obszarów walk, usprawniając logistykę pola bitwy i zmniejszając ryzyko dla żołnierzy na froncie.

Drony Gereon RCS są zaprogramowane do autonomicznej nawigacji, dostarczając na pozycje frontowe niezbędne zaopatrzenie, jak amunicja i zestawy medyczne . Pełnią również funkcję platform ewakuacyjnych, ratując rannych żołnierzy z niebezpiecznych stref i minimalizując narażenie ludzi na ostrzał przeciwnika. Wdrożenie tych dronów zmniejszy więc konieczność angażowania personelu w operacje ewakuacyjne o wysokim ryzyku, umożliwiając ukraińskim wojskom skupienie się na utrzymaniu pozycji obronnych.

Co potrafią drony Gereon RCS?

Systemy Gereon RCS zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości na polu walki, mogą osiągać prędkość do 30 km/h, przenosić do 500 kg ładunku i operować w promieniu 40 km przed koniecznością wymiany baterii lub jej naładowania. Ich kompaktowa konstrukcja oraz zaawansowane możliwości sterowania umożliwiają szybkie rozmieszczenie w wymagającym terenie. Zwłaszcza że to sterowanie jest bardzo łatwe i intuicyjne, więc wystarczy dosłownie kilka godzin treningu, żeby operować jednostką.