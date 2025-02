Kiedy jednak po ostatnich walkach doszło do uszkodzenia pobliskiej tamy, co spowodowało obniżenie poziomu wody w stawie, BMP-2 stał się widoczny. Wykorzystując okazję, brygada szybko opracowała plan wydobycia pojazdu i włączenia go do ukraińskiej obrony - operacja, której przygotowanie zajęło ponad półtora miesiąca, zakończyła się sukcesem.