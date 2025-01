Rosyjski Tajfun-K w akcji. Jednak nie jest niezniszczalny

Zaprezentowany w 2014 roku Kamaz 63968 Tajfun-K jest pojazdem opancerzonym i odpornym na miny, wybuchy czy zasadzki. Kreml chwalił się na całym świecie, że jest to najbardziej niezniszczalna ciężarówka w historii i jednocześnie na froncie w Ukrainie. Okazuje się jednak, że można ją "rozebrać na części" za pomocą zdalnie zdetonowanej miny.

W mediach społecznościowych pojawiły się materiały filmowe, na których uwieczniono moment zniszczenia rosyjskiego Tajfuna-K. To dowód, że pojazd jest mocno przereklamowany. Kamaz za każdym razem po ataku nie nadawał się już do użytku i na pewno nie dało się go naprawić. Jeden z pojazdów miał najechać nawet na zdalnie zdetonowaną minę i zamienił się w "płonącą pochodnię".