Nawet 6-latek musi wiedzieć, jak wysłać bojowego drona na Rosjan

Przedłużająca się wojna zmusza Ukrainę do wprowadzenia do szkół nowego "wojennego" programu nauczania, obejmującego m.in. ćwiczenia strzeleckie i pilotowanie dronów bojowych. Już 6-letnie dzieci są przygotowywane do obsługi bezzałogowców, które stają się "bronią narodową" Kijowa.

Już 6-latki uczą się obsługi dronów. Ukraina wie, że ta wojna nie skończy się szybko /Clash Report/@clashreport /Twitter