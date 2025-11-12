Umowa o wartości blisko 6,9 mld zł (1,62 mld euro) obejmuje dostawy pociągów za 4,1 mld zł oraz pełne utrzymanie taboru w okresie 30 lat za blisko 2,8 mld zł. W kontrakcie jest też opcja dostawy kolejnych 30 składów. W razie zrealizowania pełnego prawa opcji w kontrakcie, jego wartość wzrośnie do blisko 14 mld zł.

Umowę podpisali prezes Alstom Polska Beata Rusinowicz i prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.

- Myślę, że docelowo to będą 72 pociągi z 30-letnim utrzymaniem - powiedział w środę prezes PKP Intercity.

Nowe pociągi wejdą do eksploatacji za trzy i pół roku umożliwią znaczne zwiększenie podaży miejsc przez spółkę. Wszystkie składy z zamówienia podstawowego mają zostać dostarczone do 2032 roku.

- Pociągi piętrowe zapewnią nam możliwość przewozu od 100 tys. do 160 tys. pasażerów w ciągu doby. To będzie siła PKP Intercity. To jest pomysł PKP Intercity na przygotowanie się do konkurencji, która nastąpi w 2030 roku - stwierdził Malinowski.

Obecnie pociągi polskiego przewoźnika przewożą około 220 tys. pasażerów w ciągu doby.

Dzisiaj w Chorzowie została podpisana największa umowa taborowa w historii polskiej kolei, umowa na zakup pierwszych w Polsce ekspresowych pociągów piętrowych dla PKP. Tego polska kolej jeszcze nie widziała i dzięki temu megakontraktowi spełniają się marzenia wszystkich tych, którzy chcieli, żeby w Polsce jeździły pociągi jak najlepsze, jak najnowocześniejsze, jak najszybsze.

Alstom dostarczy pociągi Coradia Max o prędkości maksymalnej 200 km/h, dwusystemowe - czyli będą mogły jeździć pod zasilaniem 3 kV prądu stałego i 25 kV prądu zmiennego.

Dzięki temu będą mogły pojechać np. na lotnisko CPK czy do Czech. Mają pojawiać się w większości dużych miast Polski - pojadą m.in. z Warszawy do Katowic, do Białegostoku, Krakowa, Łodzi czy Gdańska.

Sześciowagonowe składy Coradia Max będą składały się z czterech piętrowych wagonów skrajnych oraz dwóch jednopoziomowych wagonów środkowych, oferując łącznie ponad 550 miejsc siedzących. Modułowa konstrukcja platformy pozwoli PKP Intercity dostosować pociągi do specyfiki tras i potrzeb pasażerów.

Pociągi będą wyposażone w klimatyzację, bezpłatne Wi-Fi, gniazdka elektryczne i lampki do czytania, półki na bagaż, miejsca na rowery i wózki dziecięce. Będą w nich mieściły się: strefy ciszy, przedziały rodzinne oraz część bistro.

Wsiadanie i wysiadanie ułatwią szerokie automatyczne drzwi. Pociągi umożliwią bezstopniowe wejście z peronów o wysokości 760 mm. Na peronach o innej wysokości dostęp zapewnią automatyczne windy dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Prezes Alstom Polska zapewniła, że pociągi powstaną w całości w Polsce: ich wózki zostaną wyprodukowane w podwarszawskim Nadarzynie, a cały proces produkcyjny odbędzie się w Chorzowie.

