Nazywa się Kizilelma i trafi na Ukrainę. Rosja zadrży

Dron szturmowy Kizilelma od firmy Baykar to maszyna światowej klasy, która powstaje we współpracy z ukraińskimi koncernami zbrojeniowymi. Nie można tutaj nie wspomnieć, że pojazd będzie produkowany na terenie Ukrainy i gdy tylko uzyska gotowość bojową, natychmiast kilka takich maszyn weźmie udział w walkach z rosyjską armią. Może mieć to miejsce już w przyszłym roku.

Dziewiczy lot pierwszego prototypu odbył się w listopadzie 2022 roku, a najnowszy, już trzeciego prototypu produkcyjnego, zaledwie kilka dni temu. Dron Bayraktar Kizilelma przeszedł bardzo ważny test autonomicznego systemu kołowania i próby startu w Centrum Szkolenia i Testów Lotniczych AKINCI w Çorlu w Turcji. Wszystkie zaplanowane zadania przebiegły wyśmienicie. Firma Baykar ogłosiła już trzeci udany lot udoskonalanej maszyny. Test udokumentowano na nagraniu filmowym, które pojawiło się na oficjalnym profilu firmy w serwisie Twitter.

