Izrael będzie miał pewne kłopoty z systemami S-400

Analitycy nie mają wątpliwości, że Izrael, w obliczu uzbrojenia Iranu w rosyjskie systemy obrony powietrznej S-400, będzie miał problemy z realizacją ewentualnych odwetowych ataków rakietowych. Pomimo tego faktu, nie przewidują jednak, by trwało to długo. Rosja może wysłać Iranowi zaledwie kilkanaście systemów S-400, ponieważ sama mocno odczuwa ich deficyt w obronie swoich strategicznych obiektów.

To niewiele. Dlatego intensywne izraelskie ataki na ten sprzęt, w końcu zaowocują jego zniszczeniem, a wtedy strategiczne obiekty staną się bezbronne przed izraelską bronią. Od początku wybuchu wojny, Ukraińcy zniszczyli blisko 1000 rosyjskich systemów obrony. Szacuje się, że wśród nich znalazło się kilkadziesiąt systemów S-400.

Czym jest i co oferuje rosyjski system obrony S-400?

Atrybutem systemu S-400 Triumf jest jego duży zasięg. W przypadku S-300 jest to 100 kilometrów, a pociski z S-400 mogą niszczyć cele w promieniu nawet 250 kilometrów. Ta broń ofensywno-defensywna została opracowana przez Centralne Biuro Konstrukcyjne Ałmaz-Antiej i wdrożona do rosyjskiej armii w 2007 roku.

S-400 może korzystać z czterech nowych typów rakiet, tj. 48N6E3 (rakiety dalekiego zasięgu 240 km), 40N6 (rakieta dalekiego zasięgu 400 km do zwalczania samolotów kontroli i wczesnego ostrzegania AWACS, JSTARS), 9M96E i 9M96E2 (rakiety jednostopniowe o zasięgu odpowiednio 40 i 120 km) oraz rakiet używanych przez poprzedni system S-300PMU2 Faworit (48N6E, 48N6E2). Co istotne, system S-400 może być uzbrojony w zestaw różnych rakiet, co znacznie zwiększa możliwości jego dopasowania do zagrożenia.