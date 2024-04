„Nie sprawdzają się na Ukrainie”. Krytyczny głos o polskich czołgach

Malezja chce naprawiać czołgi z Polski

Malezyjski minister obrony zdradził, że jego resort przygotowuje program utrzymania sprawności bojowej czołgów PT-91M "Pendekar". To konstrukcje stworzone w gliwickich Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy, będące zmodernizowanymi czołgami PT-91 polskiej produkcji. W latach 2007-2010 Polska dostarczyła Malezji 48 tych czołgów, a w ramach umowy opiewającej na 380 mln dolarów, obok nich znalazło się też 14 wozów zabezpieczenia technicznego oraz pakiet szkoleniowy.

Część malezyjskiej opinii krytykuje ten zakup od lat, a wraz ze zwiększającym się wiekiem konstrukcji, przychodzą kolejne negatywne opinie. Dosyć głośnym echem odbiło się pytanie do malezyjskiego ministerstwa obrony, wystosowane przez parlamentarzystę i byłego wiceministra Ikmala Hishama.

Według udostępnionego przez ministerstwo dokumentu z odpowiedzią dla Hishama, ten zażądał informacji nt. planów co do przyszłości czołgów PT-91M "Pendakar" w malezyjskiej armii, w obliczu "zaprzestania produkcji niektórych części do nich przez producenta oryginalnych podzespołów tj. Zakłady Bumar-Łabędy" i "kiepskiej efektywności podobnych modeli czołgów na Ukrainie".

Głos krytyki wobec PT-91

Pytanie zawiera niejako negatywną ocenę względem polskiej konstrukcji i polskiego przemysłu, choć trochę bezzasadną. Brak części zamiennych prawdopodobnie dotyczy tych, które tak naprawdę nie były produkowane przez Polaków, jak systemy elektroniczne SKO Savan 15 francuskiej firmy SAGEM, czy niemieckiej przekładni firmy RENK. W sprawie wstrzymania dostaw wyszczególnionych w pytaniu Hishama poprosiliśmy o komentarz Polską Grupę Zbrojeniową i Zakłady Bumar-Łabędy. Na ten moment nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

W przypadku "kiepskiej efektywności podczas wojny na Ukrainie" Hishama może mówić o ogólnej efektywności czołgów serii T-72, z których wywodzi się PT-91M "Pendakar". Fakt, że PT-91 odstępuje technologicznie od najnowszych czołgów, jest powszechnie znany. W końcu to dalej modyfikacja starszej konstrukcji. Niemniej doświadczenia z Ukrainy wskazują, że czołgi PT-91, które przekazaliśmy Ukraińcom, są lepsze niż inne wersje T-72 z lat 80. czy 90.



Zdjęcie PT-91M "Pendekar" podczas parady z okazji Święta Niepodległości Malezji w 2013 roku / Rizuan / Wikimedia

Program modernizacji czołgów PT-91M

Na pytanie polityka odpowiedział minister obrony Malezji Mohamed Khaled Nordin. Stwierdził, że czołgi PT-91M "Pendakar" nadal są niezwykle istotną siłą malezyjskich wojsk pancernych. Podkreślił przy tym jednak, że już rozpoczęły się prace nad umożliwieniem dalszej eksploatacji czołgów na bazie rozwiązań z Malezji. Już miano podpisać kontrakt z krajowymi producentami na stworzenie zamienników niektórych części do czołgów.

Obok tego powstał specjalny zespół złożony z użytkowników czołgów, jak i producentów technologii, który miał zidentyfikować problemy i wyzwania w utrzymaniu gotowości bojowej czołgów PT-91M "Pendakar". Miał zbadać to zagadnienie przede wszystkim pod kątem elektroniki, przekładni RENK czy laserowego dalmierza strzelca, czyli głównie nie polskich a zachodnich komponentów. Według odpowiedzi malezyjskiego ministerstwa podczas prac zespołu odrestaurowano dwa czołgi, wykorzystując tylko krajowe rozwiązania i doświadczenie. Wyniki prac mają posłużyć do opracowania strategii eksploatacji czołgów tylko na bazie wysiłku Malajów.

PT-91M "Pendakar", czyli "Malaj"

PT-91M "Pendakar" to nazwa ekspertowej wersji czołgu PT-91, przeznaczona dla Malezji. Stąd przez Zakłady Bumar-Łabędy określana jest często jako "Malaj". Znacząco różni się od polskich czołgów tej konstrukcji. Łączy w sobie zarówno rozwiązania polskie, jak i zagraniczne mocno modyfikując konstrukcję opartą na T-72.

Po pierwsze "Malaj" ma inne działo kalibru 125 mm, słowackie 2A46MS, które stanowi uzbrojenie czołgów T-72M2 "Moderna". Modyfikacji uległ też power-pack składający się z mocniejszego silnika S-1000R o mocy 1000 KM i przekładni RENK ESM-350M. Jak wspomnieliśmy, dużej modernizacji uległy systemy elektroniczne, w większości zastąpione zagranicznymi komponentami.

Z ważnych polskich rozwiązań należy wymienić pancerz reaktywny ERAWA opracowany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w drugiej połowie lat 80.. Zmniejsza szansę przebicia przez pocisk czy granat kumulacyjny z tamtego okresu o 50-70%. W kwestii ochrony ważny jest też polski system Obra-3, który analizuje promieniem laserowym sygnały np. wrogiego pocisku kierowanego i w razie rozpoznania wroga, wyrzuca automatycznie granaty dymne.