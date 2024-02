Nie widać go, a szybko pacyfikuje rosyjskie pojazdy

Nowy pojazd kamikadze w ukraińskiej armii

Ratel S to wynalazek sterowany za pomocą dedykowanego kontrolera, a jego operator może go nadzorować wizualnie za pomocą gogli rozszerzonej rzeczywistości. Operatorzy wybierają dla niego cel na linii frontu za pomocą drona obserwacyjnego. Co ciekawe, ten wynalazek jest odporny na działanie rosyjskich systemów walki radio-elektronicznej, więc będą mieli oni ogromny problem z obroną przed nimi.

Maszyna opracowana została przez ukraiński zespół technologii wojskowych o nazwie Brave1 w ramach inicjatywy "Armia Dronów". Pierwsze informacje na temat tego pojazdu pojawiły się w maju ubiegłego roku, ale dopiero teraz coraz częściej widać te maszyny na polu walki.

Czym jest ukraiński pojazd Ratel S?

Przy okazji oficjalnej prezentacji pojazdu, lider zespołu programistów, Taras Ostapchuk, ujawnił niektóre najważniejsze informacje na jego temat. Ratel S to elektryczny pojazd z widokiem z perspektywy pierwszej osoby (FPV), z napędem na cztery koła, zdolny do przewożenia 40-kilogramowego ładunku przy prędkości 24 km/h na odległość do pięciu kilometrów w czasie do dwóch godzin.

Ostapchuk powiedział, że dron może spokojnie zbliżyć się do wroga i z łatwością pokonywać przeszkody o wysokości do 20-25 centymetrów oraz skutecznie manewrować na piaszczystym terenie. Na filmie pokazano, jak świetnie radzi sobie w trudnym terenie i jak szybko może ustawić dwie miny w polu.