Kim Jong Un wspiera agresję Putina

Na razie nie wiadomo czy transfer jest częścią długoterminowego łańcucha dostaw, czy jednak ograniczoną przesyłką. Nie ustalono też, jaką liczbę artylerii Korea Północna przekazuje Rosji, ani co za to ma dostać. Mogą to być zarówno pieniądze, żywność, jak i technologia wojskowa.

Podczas wizyty Kim Jong Una w Rosji na pewno Putin przedstawiał mu możliwości kontraktów na nowoczesne uzbrojenie, którego nie ma Korea Północna. Wystarczy wspomnieć, że Kimowi zaprezentowano najnowocześniejsze myśliwce arsenału Putina, Su-57 i Su-35S. Nietrudno było odnieść wrażenia, że była obietnica, co otrzyma dyktator, po mocnym zaangażowaniu się w pomoc Rosji.