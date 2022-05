Niemiecki Panzerfaust 3. Co to za broń?

Dostarczony przez Niemcy współczesny bezodrzutowy granatnik przeciwpancerny opracowany na przełomie lat 70 i 80 XX wieku przez firmę Dynamit Nobel. Do użytku niemieckiej armii trafił po raz pierwszy w 1992 roku. Wyprodukowano ponad 250 tys. granatników. Broń posiada dużą przebijalność pancerza wynoszącą od 700 do 900 mm, co pozwala skutecznie zwalczać opancerzone wozy bojowe na odległość od 300 do 600 metrów. Jest to broń jednostrzałowa, ale po odpaleniu system celowniczy i mechanizm spustowy wciąż nadają się do użycia. Składa się z trzech głównych elementów: wyrzutni rurowej o kalibrze 60 mm, nadkalibrowego pocisku kumulacyjnego o średnicy 110 mm i celownika optycznego.

Portal Defence24 informuje, że broń występuje w trzech podstawowych wersjach: Panzerfaust 3 o przebijalności 700 mm, Panzerfaust 3-T z głowicą tandemową o przebijalności 700 mm za pancerzem reaktywnym oraz Panzerfaust 3 IT-600 ze zwiększoną zdolnością penetracji pancerzy reaktywnych II generacji w rodzaju rosyjskiego Kontakt-5. W zależności od broni masa waha się od 13 do 14 kg. Jest to więc uzbrojenie stosunkowo lekkie i może być więc przenoszone przez jednego żołnierza.

Wystrzeliwany pocisk posiada prędkość początkową 170 m/s, po 10 metrach uruchamiany jest silnik rakietowy i prędkość jest zwiększana do 250 m/s. Granatnik może być wykorzystywany również w pomieszczeniach zamkniętych. Ukraina otrzymała 2 tys. ręcznych granatników przeciwpancernych Panzerfaust od niemieckiej Bundeswehry. Jest to jedna z najlepszych broni w swojej klasie.