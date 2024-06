Niesłychany atak na samochód w centrum dużego miasta

Ukraińcy zorganizowali i przeprowadzili w spektakularny sposób atak na rosyjskich okupantów, którzy przygotowywali się do transportu broni na front. Do ataku doszło w tymczasowo okupowanej Nowej Kachowce, która leży na lewym brzegu Dniepru. Ukraińcy wykryli za pomocą drona obserwacyjnego oficerów rosyjskiej armii. Przemieszczali się oni samochodem na spotkanie do jednego z budynków znajdujących się w centrum miasta.

Operatorzy dronów przekazali dane o lokalizacji pojazdu do centrum dowodzenia misją, a chwilę później nad cel wysłano drona kamikadze, który w kilka sekund spacyfikował pojazd wraz z rosyjskimi okupantami. Co najciekawsze, do ataku doszło w centrum sporego miasta, jakim jest Nowa Kachowka. Rosjanie kontrolują całe miasto i chronią je za pomocą systemów obrony powietrznej S-300 i urządzeń do walki radioelektronicznej.

