Amerykański myśliwiec zestrzelił rosyjski śmigłowiec

Czym jest i co potrafi amerykański samolot EA-18G Growler?

Do realizacji tej misji nie przypadkowo użyto samolotu Boeing EA-18G Growler. Jest to maszyna przeznaczona do walki radioelektronicznej. Co ciekawe, samolot został opracowany i zbudowany na bazie myśliwca pokładowego F/A-18F Super Hornet przez firmę Boeing, jako dwusilnikowy, dwuosobowy samolot w konfiguracji średniopłatu. Prace nad maszyną rozpoczęto w 2004 roku, zaś w sierpniu 2006 oblatano prototyp samolotu, natomiast produkcję seryjną rozpoczęto w 2007 roku.

EA-18G został wyposażony tak samo jak w myśliwcach F/A-18E/F radar pokładowy Raytheon AN/APG-79 z systemem aktywnego skanowania fazowego AESA. Radar sprzężono z systemami walki elektronicznej. Inne elementy awioniki EA-18G to również system komunikacji satelitarnej SATCOM, taktyczny system łączności Link 16, wielofunkcyjny system dystrybucji danych MIDS, komputer pokładowy z cyfrowym systemem gromadzenia danych AN/AYK-22.

Jeśli chodzi o uzbrojenie, to samoloty EA-18G Growler mogą przenosić dwa pociski rakietowe powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM, przeznaczone do samoobrony oraz dwa pociski przeciwradiolokacyjne AGM-88 HARM. Dodatkowo podczas prowadzenia misji uderzeniowych, samolot może zostać wyposażony oprócz powyższego uzbrojenia w dwie dodatkowe bomby AGM-154 JSOW.