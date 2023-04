Nietypowe zastosowanie rezonansu magnetycznego. MRead będzie wykrywał miny

Daniel Górecki

Aktualnie do wykrywania min lądowych najczęściej wykorzystuje się wykrywacze metalu, ale dość łatwo dają się one "oszukać" innym metalowym śmieciom, a do tego niektóre miny nie zawierają metalu, co z miejsca skazuje je na porażkę. I tu do akcji wchodzi... rezonans magnetyczny.

Miny to poważny problem. MRead radzi sobie z nimi skuteczniej niż wykrywacze metalu /East News