Niezwykła broń Ukraińców. Zabijają Rosjan dzięki… królikom

Na nagraniu z kamery karabinu widać grupkę rosyjskich żołnierzy. Nagle z zarośli wychodzą dwa punkty, które okazują się być królikami bądź zającami. Zwierzęta na moment zwracają uwagę Rosjan, osłabiając ich czujność. Wtedy padają strzały, które według SBU zabijają dwóch żołnierzy.

Całe nagranie SBU przedstawiło w żartobliwy sposób. Według służb akcja była zaplanowana, a same króliki widoczne na filmie to specjalne wabiki, wyhodowane przez Ukraińców.

Tajna ukraińska broń w akcji: bojowe króliki zwabiły orków pod ogień snajperów SBU. Podczas rozpracowywania pozycji wroga na linii frontu, bojowe króliki, szkolone w tajnych laboratoriach ukraińskiej służby specjalnej, zwabiły grupę Rosjan. Grupa snajperska sił specjalnych SBU "A" uderzyła w nią celnym ogniem: zginęło dwóch okupantów. Cel został wypracowany, połączona grupa wróciła do bazy bez strat! SBU w opisie do nagrania na swoim Facebooku

Komedii dodaje animacja na koniec nagrania, która przedstawia króliki powracające w blasku do bazy po wykonaniu misji.



Przytyk w rosyjskie oskarżenia

Cała forma żartu o królikach bojowych hodowanych w tajnych laboratoriach wydaje się nie tylko pokazem ukraińskiego humoru wojennego, ale także przytykiem do dawnych oskarżeń Rosjan. Pamiętne są bowiem słowa rosyjskiego przedstawiciela w ONZ z października zeszłego roku o tym, że USA opracowała specjalnego drona do przenoszenia komarów zainfekowanych groźnym wirusem. Te drony z "morderczymi komarami" miały być wysyłane do ataku na rosyjskich żołnierzy w Ukrainie.