Niezwykłe ulepszenie rosyjskich dronów. Ukraińcy w szoku

Specjalny kamuflaż na rosyjskich dronach

Rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych Jurij Ignat wytłumaczył na antenie ukraińskiej telewizji, że Rosjanie nie tylko pomalowali swoje drony czarną farbą. Shahedy pokryto materiałem z włókna węglowego, który pochłania sygnał radaru i rozprasza sygnaturę cieplną. Z czarnym odcieniem sprawia to, że w nocy rosyjskie drony są trudniejsze do wykrycia.

Jurij Ignat przyznał, że to problem dla zespołów ukraińskiej obrony powietrznej. Do identyfikowania i śledzenia rosyjskich dronów w nocy używają często reflektorów i kamer termowizyjnych. W starciu z czarnymi Shahedami mogą być mniej skuteczne, a co za tym idzie, więcej rosyjskich dronów może przedostać się przez obronę powietrzną.