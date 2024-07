Niezwykły dron przyszłości na zdjęciach. Uwagę zwraca jeden szczegół

Do sieci trafiły nowe zdjęcia amerykańskiego drona XQ-58 Valkyrie w bazie US Air Force. Maszyna jest projektem lojalnego skrzydłowego. Maszyna wzbudza zainteresowanie jako przyszła platforma do prowadzenia najniebezpieczniejszych misji.

Zdjęcie Dron XQ-58 Valkyrie na nowych zdjęciach / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. / materiały prasowe