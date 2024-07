Sławna broń zauważona na Ukrainie. Już zniszczyła wiele celów

IRIS-T niszczy rosyjskie rakiety

Niemcy wysyłają Ukrainie systemy IRIS-T w dwóch wersjach: SLM (średniego zasięgu do 40 km) i SLS (krótkiego zasięgu do 12 kilometrów). Według publicznych informacji, do tej pory udało się przekazać cztery systemy IRIS-T SLM i jeden nieskomplementowany system IRIS-T SLS.

Na jeden system IRIS-T składa się z trzech wyrzutni, przenoszących po osiem rakiet. Dzięki temu w jednym momencie system może zniszczyć aż 24 cele. Dla Ukraińców pomaga w tym specjalny radar TRML-4D, który pozwala na wykrycie pocisków lecących z prędkością naddźwiękową w odległości do 60 kilometrów.

IRIS-T to nowoczesny strażnik nieba

Najważniejszym elementem systemu IRIS-T jest pocisk o tej samej nazwie. To zmodyfikowany pocisk powietrze-powietrze, przystosowany do wystrzeliwania z naziemnych wyrzutni. Posiada naprowadzanie na podczerwień. Dla lepszej efektywności zestrzelenia niewielkich celów jak inne pociski manewrujące wykorzystuje także aktywny zapalnik zbliżeniowy. Istotną cechą pocisku IRIS-T jest jego manewrowość. Według dostępnych danych podczas lotu może wykonywać skręt do przeciążenia 60 G.

Zdjęcie Pocisk IRIS-T /Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne pocisku IRIS-T

Długość: 2,9 m

Szerokość: 1,27 m

Masa całkowita: 87,4 kg

Masa ładunku wybuchowego: 11,4 kg

Prędkość maksymalna: 3675 km/h