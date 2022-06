Samobieżna haubica M109

Jest to amerykańska haubica samobieżna, której pierwsze egzemplarze seryjne opuściły hale montażowe w 1962 roku. To najpopularniejsza haubica samobieżna na świecie produkowana do dzisiaj. Stany Zjednoczone sprzedały pojazdy tego typu do prawie 30 krajów.

Pojazd zasilany jest 8-cylindrowym silnikiem diesla Detroit-Diesel Model 8V-71T o mocy 302 kW (405 KM), która pozwala osiągnąć prędkość 56 kilometrów na godzinę. Jego długość to 6,61 metra, szerokość to 3,29 metra, a wysokość 3,28. Masa bojowa maszyny to 23 723 kilograma. M109 może pokonywać brody o głębokości 1,07 metra, rowy o szerokości 1,82 m i ściany o wysokości 0,52 metra. Pojazd wyposażony jest w haubicę 155 mm oraz karabin maszynowy 12,7 mm.

Stany Zjednoczone sprzedały pojazd tego typu do prawie 30 krajów. Obecnie w użyciu znajduje się około 4000 haubic samobieżnych M109. Brał on udział w konflikcie wietnamskim, wojnach arabsko-izraelskich czy wojnie iracko-irańskiej.

M109 może strzelać różnego rodzaju pociskami, w tym również taktycznymi nuklearnymi pociskami artyleryjskimi. Działo ma zamek śrubowy i nie posiada automatu ładującego - ładowanie odbywa się tutaj ręcznie. Wraz z kolejnymi edycjami zmodernizowano podstawę działa, unowocześniono wieże i samą haubicę, instalując automatyczny układ kierowania ogniem oraz wzmacniając opancerzenie. Pojazd obsługiwany jest przez 6 osób.

Norweska wersja haubic to jedna z najnowocześniejszych jej wariantów. Ostatnia modyfikacja miała miejsce w 2007 roku. Posiada działa kalibru 39, co umożliwia trafienie celów oddalonych o 30 kilometrów. Pojazd otrzymał również nowy interkom oraz system nawigacyjny. Posiada również charakterystyczne uchwyty na tyle pojazdu i platformie na jego prawym boku. Ukraińcy artylerzyści zostali wytrenowani zawczasu z obsługi dział. Norwegowie dostarczyli również 4 tys. pocisków przeciwczołgowych M72 oraz pocisków przeciwlotniczych Mistral.