Karabiny Mosin Nagant

Pierwszy prototyp został skonstruowany pod koniec XIX wieku przez Siergieja Mosina. Jest to karabin powtarzalny, który był podstawowym uzbrojeniem żołnierzy Armii Imperium Rosyjskiego i Armii Czerwonej od lat 90. XIX wieku do lat. 50 XX wieku, kiedy to został zastąpiony popularnym karabinem szturmowy AK. W tym samym czasie przeszedł bardzo wiele modernizacji, zyskując szczególnie status w II wojnie światowej w wersji snajperskiej z celownikiem optycznym. Sowieci byli w stanie bardzo skutecznie eliminować Niemców.

Wprowadzony na przełomie wieków karabin, doczekał się pierwszej modernizacji pod koniec lat 20. Nowy karabin był prostszy w produkcji. Kolejne zmiany zostały wprowadzone w latach 30. Wtedy wprowadzono wz. 1938, który był przeznaczony dla formacji pomocniczych i tyłowych, ale później wyposażono w niego piechotę. Ogółem wyprodukowano prawie 20 milionów sztuk karabinów.

Reklama

Mosin-Nagant to indywidualna broń powtarzalna posiadająca zamek czterotaktowy, ślizgowo-obrotowy. Zasilanie ze stałego magazynka o pojemności 4 naboi (piąty nabój z łódki wprowadzony jest bezpośrednio do komory nabojowej). Karabin Mosin-Nagant miał bardzo wiele wersji. Z fińskiego wariantu korzystał najskuteczniejszy strzelec wyborowy w historii wojskowości - Simo Häyhä.

Pomimo tego, że Mosin-Nagant to przestarzały karabin, który raczej można zobaczyć w muzeum niż na współczesnym polu bitwy to jednak w rękach dobrego strzelca może stanowić groźną bronią. Co ciekawe, ukraińscy zaproponowali bardzo ciekawą modyfikację broni, dostosowując go do potrzeb współczesnego pola bitwy pod nazwą WM2 MP-UOS.