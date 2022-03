Nowoczesny dron kamikadze

Wprawdzie decyzja nie została jeszcze podjęta, ale członkowie administracji poważnie rozważają dostarczenie właśnie tego rodzaju uzbrojenia, które może pomóc wyeliminować rosyjską artylerię ostrzeliwującą i rujnującą ukraińskie miasta.

Switchblade są produkowane w dwóch wersjach 300 i 600 przez amerykańską firmę AeroVironment. Mniejsza wersja 300 jest zaprojektowana do precyzyjnego uderzania w żołnierzy, a większa 600 przeznaczona jest do niszczenia czołgów i innych pojazdów opancerzonych.

Switchblade to nowy system pocisków krążących w postaci bezzałogowych statków powietrznych. Jego większa wersja 600 miała premierę w październiku 2020 roku. Jego masa startowa to 22,7 kilograma, a osiągana prędkość przelotową wynosi 112 km/h, zaś i maksymalna 180 km/h.

Są to po prostu zdalnie sterowane pociski, które wlatują w cel i detonują swój ładunek wybuchowy. Są bardzo trudne do wykrycia dla przeciwnika, ze względu na niski sygnał akustyczny, termiczny i wizualny. Może on utrzymywać się w powietrzu do 40 minut dzięki elektrycznemu napędowi i tym czasie przebyć ponad 80 km. Maszyna może operować zarówno w dzień jak i w nocy dzięki, posiadanej ruchomej głowicy optoelektronicznej. Do tej pory drony Switchblades 600 zostały zakupione przez US Special Operation Command, ich wcześniejsza wersja 300 jest używana przez różne formacje amerykańskiego wojska oraz Wielkiej Brytanii.

Amunicja krążąca to tani i skuteczny systemy uzbrojenia, który w ciągu ostatnich lat osiągnął spore sukcesy, jak np. w Syrii czy w Górskim Karabachu. Maszyny te pozwalają na dosięgnięcie trudno dostępnych celów bez narażenia własnego operatora.

Jeżeli amerykańska administracja zdecyduje się wysłać taki rodzaj drona na Ukrainę, będzie to prawdopodobnie najnowsza broń przekazana ukraińskiemu wojsku i będzie to debiut bojowy dla Switchblades 600.