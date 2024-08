Chińskie robo-psy w walkach o Torećk

Na udostępnionych materiałach widać, że robo-pies wykorzystywany przez Ukraińców to model Unitree Go 2 Pro. To komercyjny produkt jednej z chińskich firm, oferowany do zadań z sektora edukacji, badań czy przemysłu. Jak widać, na wojnie też znalazł swoje zastosowanie. Cena jednego takiego robota to 2800-3050 dolarów.

Sam robot waży 15 kg, co jak widać na filmie, pozwala go przenosić w rękach. Dzięki temu ukraińscy żołnierze mogą zachować dobrą mobilność i skrycie poruszać się po różnych częściach miasta. Standardowo wyposażony jest w technologię LIDAR 4D, która pozwala mu na identyfikację terenu i poruszanie się nawet po skomplikowanej sieci budynków.