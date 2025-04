Broń rozwijana przez 705. Instytut Badawczy Chińskiej Korporacji Stoczniowej (CSSC) jest opisywana jako "niejądrowa bomba wodorowa” , co wiele mówi o sile jej rażenia. Wykorzystuje ona materiał przechowujący wodór w postaci wodorku magnezu, który jest niezwykle efektywny w przechowywaniu wodoru w znacznie wyższej gęstości niż tradycyjne zbiorniki ciśnieniowe. Pierwotnie był on badany pod kątem zastosowań w technologii ogniw paliwowych, zwłaszcza w terenach off-grid, gdzie czysta energia jest niezbędna.

Gdy urządzenie jest aktywowane, wybuch standardowego materiału wybuchowego powoduje, że wodorek magnezu rozkłada się na cząsteczki o mikroskalowych rozmiarach. To wyzwala z kolei gwałtowną reakcję termiczną, w wyniku której uwalnia się wodór, który następnie miesza się z powietrzem i zapala, tworząc białą kulę ognia zdolną stopić aluminium. Co ciekawe, reakcja ta jest samopodtrzymująca się, co oznacza, że wytworzone ciepło powoduje dalszy rozkład, wydzielając dodatkowy wodór i przedłużając czas trwania wybuchu.