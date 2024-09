Rosjanie kontra ukraińska broń zapalająca

Dlatego nie dziwi fakt, że skoro agresor nie przestrzega żadnych zasad, to również Ukraińcy postanowili wykorzystać dobrodziejstwa tej broni. Tymczasem na opublikowanym filmie możemy zobaczyć, jak dron zalewa wodospadem ognia wąski pas lasu, ciągnący się na kilkadziesiąt metrów. Ogień dociera aż do ziemi, a na końcu dron eksploduje nad wybranym celem.

Tego typu urządzenia są proste i tanie w budowie, ale jednocześnie niezwykle efektywne. SZU ujawniły, że jedna puszka z amunicją zapalającą kosztuje zaledwie 12 dolarów. Mogą też przydać się do ataku na rosyjskie pojazdy. Nawet jeśli nie uda się w nie bezpośrednio trafić, to wybuch lub strzał w zbiornik bez problemu doprowadzi do eksplozji, która poważnie uszkodzi lub całkowicie zniszczy pojazd z powodu wybuchu pożaru.

Drony z kataną czy karabinem maszynowym

Co ciekawe, Siły Zbrojne Ukrainy testują jeszcze inne, równie dziwne wynalazki. Można tutaj wymienić drona z przymocowaną kataną czy karabinem maszynowym. Na razie takich urządzeń na froncie nie widziano, ale część z pomysłów jak widzimy w przypadku drona-smoka ostatecznie spełnia pokładane w nich nadzieje i trafia na pole walki, gdzie można eliminować rosyjskich okupantów.