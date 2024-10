Nowe myśliwce będą atakować Rosjan na Ukrainie. Padła data

Mirage 2000 wesprą F-16 w walce z Rosjanami nad Ukrainą

Francuski minister poinformował także, że samoloty Mirage dla Ukrainy zostaną wyposażone w nowy sprzęt, umożliwiający prowadzenie misji wsparcia lądowego i walki elektronicznej. Wiąże się to z wcześniejszą zapowiedzią, że maszyny zostaną specjalnie przygotowane pod rolę samolotów wsparcia i misji powietrze-ziemia. W tych zadaniach Mirage 2000-5 na Ukrainie mogą uzupełniać samoloty F-16, które mają tam zadania zdobywania przewagi powietrznej, bądź niszczenia celów o dużym znaczeniu.

To znaczące przedsięwzięcie, gdyż Mirage 2000-5F we francuskich siłach powietrznych służą do zadań myśliwskich i operacji zwalczania wrogich samolotów. Kompletna zmiana ich roli może być podyktowana potrzebą nowych maszyn szturmowych dla Ukrainy, które będą wspierać żołnierzy. Z modyfikacjami francuskie samoloty prawdopodobnie będą mogły przenosić francuskie bomby szybujące AASM Hammer lub pociski SCALP-EG, które już dostarczono Ukrainie.

Mirage 2000-5. Nowa odmiana samolotu myśliwskiego Francji

Samoloty Mirage to podstawowe maszyny bojowe francuskich sił powietrznych. Wersja Mirage 2000-5 stanowi rozwinięcie wersji myśliwskiej 2000C. Obecnie Francja ma posiadać 26 Mirage 2000-5F. Prezydent Macron w czerwcu zasugerował, że Mirage 2000-5 zostaną także sprzedane z innych państw, w których te samoloty pełnią służbę m.in. w Katarze lub Grecji. Możliwe, że rozważany jest też transfer starszych samolotów serii Mirage 2000.

Mirage 2000-5F francuskich sił powietrznych są ulepszone pod kątem awioniki względem starszych Mirage 2000C. Są wyposażone w radary RDY posiadające funkcję look down/shoot down, co znacznie usprawnia atakowanie celów pod samym samolotem. Ponadto Mirage 2000-5 w najnowocześniejszej modyfikacji Mk.2 posiada już w pełni wyposażony "glass cocpit", gdzie wskaźniki analogowe, zostały w scyfryzowane. Jako maszyny wykorzystywane przez Francuzów do misji powietrze-powietrze, Mirage 2000-5F są wyposażone w dwa stałe działka DEFA 554 kalibru 30 mm. Do tego mogą przenosić zestaw wielu francuskich pocisków powietrze-powietrze jak R530, R550 Magic czy MICA.