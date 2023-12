Państwowa rosyjska agencja informacyjna TASS poinformowała o rozpoczęciu seryjnej produkcji samobieżnej haubicoarmaty 2S35 Koalicja-SW i rozmieszczeniu jej w strefie "Specjalnej Operacji Wojskowej", jak kłamliwie Kreml nazywa wojnę w Ukrainie. Podkreśla jednak, że na ten moment nie otrzymała oficjalnego potwierdzenia tej informacji ze strony rosyjskich urzędników.



Rozpoczęła się produkcja seryjna 2S35 Koalicja-SW. Jest używana w odosobnionych przypadkach w strefie Specjalnej Operacji Wojskowej. Jej głównym celem jest wywarcie decydującego wpływu w wojnie przeciwbateryjnej (wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, artyleria i moździerze - red.). informuje źródło, na które powołuje się agencja TASS.

Rosja wysyła do Ukrainy 2S35 Koalicja-SW

2S35 Koalicja-SW to rosyjska samobieżna haubicoarmata kalibru 152 mm, która została opracowana przez Centralny Naukowy Instytut Badawczy "Buriewiestnik" (będący częścią koncernu zbrojeniowego Urałwagonzawod) jako jednostka wspierająca, a docelowo następca działa samobieżnego 2S19 Msta-S. Prace nad nią ruszyły w 2006 roku i pierwotnie zakładały wykorzystanie tego samego podwozia ze zmodyfikowaną wieżą z podwójnym działem 152 mm z automatem ładowania w formie dwóch wahadłowych podajników. Koncepcja ta została jednak odrzucona w 2010 roku, kiedy to zapadła też decyzja o osadzeniu systemu na podwoziu gąsienicowym z rodziny T-72/90. Co ciekawe, seryjna produkcja miała ruszyć już w 2015 roku, więc nowe informacje agencji TASS sugerują, że Rosja ma tu już osiem lat opóźnienia.



Reklama